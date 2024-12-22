الدوري البلجيكي (19)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وسجلت النتائج الآتية:

جينك × أندرلخت 2-0

ستاندر دو لياج × جينت 0-1

سانت جيلواز × كلوب بروج 2-2

سيركل بروج × أود لوفين 1-0

فيستيرلو × ميشيلن 1-1

رويال شارلروا × سينت ترويدنس 2-1

ديندر × رويال أنتويرب 1-3

بيرشكوت × كورتريك 2-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)

1- جينك: 41 نقطة

2- كلوب بروج: 38 نقطة

3- أندرلخت: 33 نقطة

4- رويال أنتويرب: 31 نقطة

5- جينت: 30 نقطة