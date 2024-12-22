نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (19)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وسجلت النتائج الآتية:
جينك × أندرلخت 2-0
ستاندر دو لياج × جينت 0-1
سانت جيلواز × كلوب بروج 2-2
سيركل بروج × أود لوفين 1-0
فيستيرلو × ميشيلن 1-1
رويال شارلروا × سينت ترويدنس 2-1
ديندر × رويال أنتويرب 1-3
بيرشكوت × كورتريك 2-2
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)
1- جينك: 41 نقطة
2- كلوب بروج: 38 نقطة
3- أندرلخت: 33 نقطة
4- رويال أنتويرب: 31 نقطة
5- جينت: 30 نقطة