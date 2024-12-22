اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري البلجيكي (19)… نتائج وترتيب

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (19)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وسجلت النتائج الآتية:

جينك × أندرلخت 2-0
ستاندر دو لياج × جينت 0-1
سانت جيلواز × كلوب بروج 2-2
سيركل بروج × أود لوفين 1-0
فيستيرلو × ميشيلن 1-1
رويال شارلروا × سينت ترويدنس 2-1
ديندر × رويال أنتويرب 1-3
بيرشكوت × كورتريك 2-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)
1- جينك: 41 نقطة
2- كلوب بروج: 38 نقطة
3- أندرلخت: 33 نقطة
4- رويال أنتويرب: 31 نقطة
5- جينت: 30 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا