الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (19)

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - خاص- دوت الخليج

تزداد المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري البلجيكي بكرة القدم، والتي يتربع على عرشها لاعب أندرلخت كاسبر دولبيرغ بـ 12 هدفاً…

1- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 12 هدفاً

2- تولو أروكوداري (جينك): 11 هدفاً

3- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 10 أهداف

4- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف

5- دان هيامانس (رويال شارلروا): 8 أهداف

6- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 8 أهداف

7- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 7 أهداف

8- أندرياس سكوف أولسن (كلوب بروج): 7 أهداف

9- جاكوب أوندريجكا (رويال أنتويرب): 7 أهداف