نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (19) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - خاص- دوت الخليج
تزداد المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري البلجيكي بكرة القدم، والتي يتربع على عرشها لاعب أندرلخت كاسبر دولبيرغ بـ 12 هدفاً…
1- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 12 هدفاً
2- تولو أروكوداري (جينك): 11 هدفاً
3- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 10 أهداف
4- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف
5- دان هيامانس (رويال شارلروا): 8 أهداف
6- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 8 أهداف
7- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 7 أهداف
8- أندرياس سكوف أولسن (كلوب بروج): 7 أهداف
9- جاكوب أوندريجكا (رويال أنتويرب): 7 أهداف