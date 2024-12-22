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الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (19)

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - خاص- دوت الخليج

تزداد المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري البلجيكي بكرة القدم، والتي يتربع على عرشها لاعب أندرلخت كاسبر دولبيرغ بـ 12 هدفاً…

1- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 12 هدفاً
2- تولو أروكوداري (جينك): 11 هدفاً
3- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 10 أهداف
4- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف
5- دان هيامانس (رويال شارلروا): 8 أهداف
6- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 8 أهداف
7- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 7 أهداف
8- أندرياس سكوف أولسن (كلوب بروج): 7 أهداف
9- جاكوب أوندريجكا (رويال أنتويرب): 7 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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