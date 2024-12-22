الدوري التونسي (12)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - خاص- دوت الخليج

اختتمت، أمس الأحد، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة…

النجم الساحلي × شبيبة العمران 3-0

نجم المتلوي × الصفاقسي 2-1

اتحاد تطاوين × الترجي الجرجيسي 1-1

الترجي × الإفريقي 2-2

الملعب التونسي × الأولمبي الباجي 3-0

البنزرتي × قوافل قفصة 1-0

مستقبل قابس × اتحاد بن قردان 1-1

مستقبل سليمان × الاتحاد المنستيري 0-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (12)

1- الاتحاد المنستيري: 26 نقطة

2- الإفريقي: 25 نقطة

3- الترجي الجرجيسي: 24 نقطة

4- الملعب التونسي: 24 نقطة

5- الترجي: 20 نقطة

6- النجم الساحلي: 20 نقطة