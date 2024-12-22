نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي (12)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - خاص- دوت الخليج
اختتمت، أمس الأحد، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة…
النجم الساحلي × شبيبة العمران 3-0
نجم المتلوي × الصفاقسي 2-1
اتحاد تطاوين × الترجي الجرجيسي 1-1
الترجي × الإفريقي 2-2
الملعب التونسي × الأولمبي الباجي 3-0
البنزرتي × قوافل قفصة 1-0
مستقبل قابس × اتحاد بن قردان 1-1
مستقبل سليمان × الاتحاد المنستيري 0-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (12)
1- الاتحاد المنستيري: 26 نقطة
2- الإفريقي: 25 نقطة
3- الترجي الجرجيسي: 24 نقطة
4- الملعب التونسي: 24 نقطة
5- الترجي: 20 نقطة
6- النجم الساحلي: 20 نقطة