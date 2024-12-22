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أحمد جودة - القاهرة - ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K.. قمة نارية في الدوري الإنجليزي الممتاز.. تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية نحو مباراة مرتقبة بين ليفربول وتوتنهام في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. المباراة تعد واحدة من أهم المواجهات في الموسم، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على اللقب. يمكن للجماهير متابعة ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K عبر القنوات الناقلة والمنصات المختلفة، لضمان مشاهدة عالية الجودة ودون تقطيع.

موعد ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K في الدوري الإنجليزي

تُقام المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة:

6:30 مساءً بتوقيت القاهرة

7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

سيتم نقل ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K عبر قناة beIN Sports HD 1، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد المباراة.

ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K.. قمة نارية في الدوري الإنجليزي الممتاز

تشكيل ليفربول المتوقع في ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K

يدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل قوي بقيادة المدرب أرني سلوت:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبيرتسون

الوسط: ماك أليستر، جرافينبرخ، سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو

سيكون النجم المصري محمد صلاح تحت الأضواء، خاصة مع تألقه هذا الموسم. تابع ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K للاستمتاع بأداء "مو صلاح".

تشكيل توتنهام المتوقع في ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K

أما فريق توتنهام بقيادة المدرب أنجي بوستيكوجلو، فيتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فريزر فورستر

الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراجوسين، أرتشي جراي، ديستني أودوجي

الوسط: باب سار، إيف بيسوما، جيمس ماديسون

الهجوم: ديان كولوسوفيسكي، دومينيك سولانكي، سون هيونج مين

يمكنك متابعة كافة التفاصيل عبر ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K بجودة عالية ودون انقطاع.

ترتيب الفريقين قبل ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K

ليفربول: يتصدر الدوري برصيد 36 نقطة من 15 مباراة.

توتنهام: يحتل المركز الخامس برصيد 23 نقطة من 16 مباراة.

هذه المباراة تحمل أهمية قصوى لكلا الفريقين، وسيكون الفوز هدفًا مشتركًا لهما. تابع ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K ولا تفوّت أي لحظة من الإثارة.

محمد صلاح في ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K

النجم المصري محمد صلاح يُعد من أبرز نجوم اللقاء، بأرقامه المميزة هذا الموسم:

سجل 13 هدفًا في الدوري.

صنع 9 تمريرات حاسمة.

صلاح يمتلك سجلًا رائعًا أمام توتنهام، حيث سجل 12 هدفًا خلال مواجهاته السابقة. استمتع بأداء "مو صلاح" عبر ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K بجودة فائقة.

القنوات الناقلة لـ ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K

beIN Sports HD 1

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المواجهات التاريخية بين الفريقين قبل ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K

التقيا في 179 مباراة.

فاز ليفربول في 87 مباراة.

فاز توتنهام في 48 مباراة.

انتهت 44 مباراة بالتعادل.

هذه الإحصائيات تُظهر تفوق "الريدز"، لكن كل مباراة لها حسابات خاصة. تابع التفاصيل عبر ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K.

كيفية مشاهدة ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K دون تقطيع

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التوقعات لنتيجة ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K

تشير التوقعات إلى مباراة قوية ومتوازنة، مع ترجيح كفة ليفربول بفضل الأداء الجماعي والخبرة الكبيرة. ومع ذلك، فإن توتنهام على أرضه فريق صعب المراس. تابع النتيجة مباشرة عبر ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K.

ملخص أحداث ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K

يمكنك متابعة ملخص المباراة فور انتهائها عبر القنوات الرياضية الرسمية. كما يمكن متابعة الأهداف واللحظات المهمة عبر ماتش ليفربول وتوتنهام بث مباشر 4K.