نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من وسام أبوعلي بعد هاتريك بلوزداد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عبر وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الأهلي على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، بإستاد القاهرة في منافسات مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقال أبو علي: تم التحضير بشكل جيد لمباراة بلوزداد بعد إغلاق صفحة الماضي. لم نقدم المستوى المطلوب في الشوط الأول لكن قدمنا شوطًا ثانيًا جيدًا، ونجحنا في تسجيل 6 أهداف وحققنا فوزًا مهمًّا ساهم في اعتلاء الأهلي صدارة المجموعة.
وأوضح مهاجم الأهلي أنه يحاول تقديم أقصى مستوى له في المباريات التي يشارك بها، وأن مشاركة أي لاعب في المباراة قرار فني، والأهم مصلحة الفريق ومساعدته على الفوز.
وأكد وسام أبو علي سعادته بتسجيل ثلاثة أهداف في مرمى الفريق الجزائري.
يعتلي الأهلي قمة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، يليه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بـ5 نقاط، ثم يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط، وأخيرًا يأتي استاد أبيدجان الإيفواري في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.