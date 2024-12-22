نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من وسام أبوعلي بعد هاتريك بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي ‏حققه الأهلي على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما ‏مساء اليوم، الأحد، بإستاد القاهرة في منافسات مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏

وقال أبو علي: تم التحضير بشكل جيد لمباراة بلوزداد بعد إغلاق صفحة الماضي. لم نقدم ‏المستوى المطلوب في الشوط الأول لكن قدمنا شوطًا ثانيًا جيدًا، ونجحنا في تسجيل 6 أهداف ‏وحققنا فوزًا مهمًّا ساهم في اعتلاء الأهلي صدارة المجموعة.‏

وأوضح مهاجم الأهلي أنه يحاول تقديم أقصى مستوى له في المباريات التي يشارك بها، ‏وأن مشاركة أي لاعب في المباراة قرار فني، والأهم مصلحة الفريق ومساعدته على الفوز. ‏

وأكد وسام أبو علي سعادته بتسجيل ثلاثة أهداف في مرمى الفريق الجزائري.

يعتلي الأهلي قمة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، يليه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ‏بـ5 نقاط، ثم يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط، وأخيرًا يأتي استاد ‏أبيدجان الإيفواري في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.‏

