نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف تفاصيل إصابة نجمه أمام شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رضا سليم اشتكى من آلام في الركبة خلال مشاركته في مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

حجم إصابة رضا سليم

وأوضح أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي غدًا الإثنين، للتأكد من حاجته لإجراء أشعة من عدمه.

كان الفريق قد نجح في تحقيق فوز كبير على حساب شباب بلوزداد بستة أهداف لهدف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

