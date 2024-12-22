الرياضة

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة نجمه أمام شباب بلوزداد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يكشف تفاصيل إصابة نجمه أمام شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رضا سليم اشتكى من آلام في الركبة خلال مشاركته في مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

حجم إصابة رضا سليم

وأوضح أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي غدًا الإثنين، للتأكد من حاجته لإجراء أشعة من عدمه.

كان الفريق قد نجح في تحقيق فوز كبير على حساب شباب بلوزداد بستة أهداف لهدف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.
 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا