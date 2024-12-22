نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكبر انتصارات الأهلي الأفريقية بعد سداسية شباب بلوزداد المُدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق الأهلي فوزًا عريضًا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 6 -1 خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 – 2025.

وجاءت سداسية الأهلي في شباك شباب بلوزداد عن طريق وسام أبو علي "هاتريك، وحسين الشحات، وإمام عاشور، وبيرسي تاو، ليحصد الفريق الأحمر 3 نقاط جديدة في مشواره بالبطولة القارية.

انتصار الأهلي على شباب بلوزداد الجزائري انضم لقائمة أكبر انتصارات المارد الأحمر في البطولات الأفريقية وهي كالآتي:

الأهلي 9 – 0 اطلع بره

يعد فوز الأهلي على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 9 – 0 الفوز الأكبر في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية، وذلك في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019.

الأهلي 7 – 2 المدينة الليبي

ثاني أكبر انتصارات الأهلي الأفريقية كان على حساب فريق المدينة الليبي والذي أمطر شباكه بسبعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ17 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري في نسخة 1977.

الأهلي 6 – 0 ليوباردز الكونغولي

فاز الأهلي بسداسية نظيفة على حساب فريق ليوباردز الكونغولي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1987.

الأهلي 6 – 0 فيلا الأوغندي

كرر النادي الأهلي فوزه بسداسية نظيفة للمرة الثانية ولكن هذه المرة على حساب فيلا الأوغندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخة 2005.

الأهلي 6 – 1 الحرس الوطني

استمرت سداسيات الأهلي في نسخة 2021 – 2022 ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6 – 1 في إياب دور الـ32 بالمسابقة القارية.

الأهلي 6 – 1 شباب بلوزداد

فاز الأهلي على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 6 – 1 ضمن مرحلة المجموعات من النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا لينضم لقائمة أكبر انتصارات الأحمر القارية.

الأهلي 6 – 2 النجم الساحلي التونسي

من انتصارات الأهلي المدوية في بطولات إفريقيا فوزه الكاسح على النجم الساحلي بنتيجة 6-2 في إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2017 بملعب برج العرب.

