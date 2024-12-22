دورتموند يهزم فولفسبورغ بثلاثية

دورتموند يهزم فولفسبورغ بثلاثيةعاد بوروسيا دورتموند إلى مسار الانتصارات بفوزه على مضيفه فولفسبورغ بنتيجة (3 - 1) في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد ثلاثة تعادلات متتالية لدورتموند في الجولات الماضية.

وسجل ثلاثية دورتموند كل من دونيل مالين وماكسيمليان بيير ويوليان براندت في الدقائق (25) و(28) و(30)، بينما سجل هدف فولفسبورغ الوحيد دينيس فافرو في الدقيقة (58).

وبهذا الفوز، يصعد بروسيا دورتموند إلى المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، فيما يتوقف رصيد فولفسبورغ عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، حقق بوخوم فوزه الأول في الدوري الألماني لهذا الموسم على حساب ضيفه هايدنهايم بهدفين نظيفين، سجلهما موريتز بروشينسكي وماتوش بيرو في الدقيقتين (6) و(38).

ورفع بوخوم رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، لكنه لا يزال بالمركز الثامن عشر والأخير في جدول الترتيب العام للمسابقة، فيما توقف رصيد هايدنهايم عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.