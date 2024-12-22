تعادل قطر والإمارات فـي الافتتاح

تعادل المنتخب الإماراتي مع نظيره القطري 1/‏‏‏1، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس الخليج العربي في نسختها رقم 26 والتي انطلقت أمس في الكويت وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل.

وتقدَّم منتخب قطر عن طريق أكرم عفيف من ضربة جزاء في الدقيقة 17، قبل أن يدرك يحيى الغساني التعادل للمنتخب الإماراتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وجاء ذلك التعادل ليكون الثاني في البطولة، بعد نهاية مباراة الافتتاح بين منتخب البلد المضيف، الكويت، ومنتخبنا الوطني 1/‏‏1. ويلتقي المنتخب القطري مع منتخبنا الوطني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية، وهي الجولة التي يلتقي فيها المنتخب الإماراتي مع الكويت.

ودخل المنتخب القطري المباراة بهجوم مكوَّن من نجمه أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا.

بالإضافة إلى يوسف عبد الرزاق، والمعز علي، هداف أمم آسيا 2019 والنجم الذي أسهم في اللقبين المتتاليين للفريق الملقب بالعنابي.

على الجانب الآخر، قاد برونو هجمات المنتخب الإماراتي، مستعينًا بخدمات فابيو ليما وحارب عبد الله سهيل ويحيى الغساني.

وشكَّل يحيى الغساني خطورة كبيرة على الجهة اليسرى للمنتخب الإماراتي، حيث أزعجت تحركاته الدفاع القطري كثيرًا منذ البداية، وحاول الدفاع تحجيم خطورته وإبقاء مرمى مشعل برشم بأمان.

وتحرك المنتخب القطري للهجوم ونجح في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 17.

حينما لمست الكرة يد مدافع المنتخب الإماراتي خليفة الحمادي، داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب القطري.

ونجح أكرم عفيف في تنفيذ ضربة الجزاء بنجاح، ليمنح التقدم لفريقه في المباراة.

واندفع المنتخب الإماراتي محاولًا تسجيل هدف التعادل سريعًا، وانطلق الغساني وحارب عبد الله في محاولات متتالية من أجل ذلك، لكن مشعل برشم ودفاع المنتخب القطري تألقا وأبعدا الخطر.

لكن محاولات الإمارات أسفرت عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول عن طريق يحيى الغساني، الذي نجح في تسجيل الهدف بعد مجهود فردي رائع من الجهة اليسرى، ليسدد كرة استقرت في شباك مشعل برشم.

وفي الشوط الثاني، قلَّت محاولات الجانبين وغلب الأداء البدني والتدخلات القوية على أسلوب لعب الفريقين، مما أدى إلى توقف اللعب في أكثر من مناسبة.

ودخل كايو كينيد في الشوط الثاني في محاولة لتسريع هجمات المنتخب الإماراتي من أجل تسجيل الهدف الثاني، لكن الدفاع القطري نجح في تحجيم خطورة الهجوم الإماراتي. وانحصر اللعب في وسط الملعب وغلب البطء على أداء الفريقين، ولم تنجح محاولات البديل محمد مونتاري في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب القطري في أكثر من مناسبة. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية لتنتهي المباراة بالتعادل 1/‏‏1.