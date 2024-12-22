نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (18) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج
بات ترتيب هدافي الدوري الاسكتلندي الممتاز بكرة القدم بعد نهاية منافسات الجولة الثامنة عشرة على النحو الآتي:
1- سام دلبي (دندي يونايتد): 8 أهداف
2- فاكلاف سيرني (جلاسكو رينجرز): 7 أهداف
3- بنيامين مبونجا (سانت جونستون): 6 أهداف
4- كيوغو فوروهاشي (سيلتك): 6 أهدداف
5- كالوم ماكغريغور (سيلتك): 6 أهداف
6- سيريل ديسرس (جلاسكورينجرز): 6 أهداف
7- بروسي أندرسون (كيلمارنوك): 5 أهداف
8- بابي حبيب غايي (أبردين): 5 أهداف
9- رونان (روس كاونتي): 5 أهداف
10- نيكي كلارك (سانت جونستون): 5 أهداف
11- نيكولاس كوهن (سيلتك): 5 أهداف
12- تويوسي اولوسانيا (سانت ميرين): 5 أهداف
13- أدام إدا (سيلتك):5 أهداف
14- لوك ماكوان (سيلتك):5 أهداف