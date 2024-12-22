الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (18)

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج

بات ترتيب هدافي الدوري الاسكتلندي الممتاز بكرة القدم بعد نهاية منافسات الجولة الثامنة عشرة على النحو الآتي:

1- سام دلبي (دندي يونايتد): 8 أهداف

2- فاكلاف سيرني (جلاسكو رينجرز): 7 أهداف

3- بنيامين مبونجا (سانت جونستون): 6 أهداف

4- كيوغو فوروهاشي (سيلتك): 6 أهدداف

5- كالوم ماكغريغور (سيلتك): 6 أهداف

6- سيريل ديسرس (جلاسكورينجرز): 6 أهداف

7- بروسي أندرسون (كيلمارنوك): 5 أهداف

8- بابي حبيب غايي (أبردين): 5 أهداف

9- رونان (روس كاونتي): 5 أهداف

10- نيكي كلارك (سانت جونستون): 5 أهداف

11- نيكولاس كوهن (سيلتك): 5 أهداف

12- تويوسي اولوسانيا (سانت ميرين): 5 أهداف

13- أدام إدا (سيلتك):5 أهداف

14- لوك ماكوان (سيلتك):5 أهداف