نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي (18)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، والتي شهدت تسجيل النتائج الآتية:
ماذرويل × كيلمارنوك 1-1
جلاسكو رينجرز × دندي 1-0
أبردين × هيبرنيان 1-3
روس كاونتي × سانت ميرين 1-2
دندي يونايتد × سيلتك 0-0
هارتس × سانت جونستون 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- سيلتك: 44 نقطة
2- جلاسكو رينجرز: 35 نقطة
3- أبردين: 34 نقطة
4- ماذرويل: 26 نقطة
5- دندي يونايتد: 25 نقطة