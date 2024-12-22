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الدوري الاسكتلندي (18)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، والتي شهدت تسجيل النتائج الآتية:

ماذرويل × كيلمارنوك 1-1
جلاسكو رينجرز × دندي 1-0
أبردين × هيبرنيان 1-3
روس كاونتي × سانت ميرين 1-2
دندي يونايتد × سيلتك 0-0
هارتس × سانت جونستون 2-1

ترتيب فرق المقدمة
1- سيلتك: 44 نقطة
2- جلاسكو رينجرز: 35 نقطة
3- أبردين: 34 نقطة
4- ماذرويل: 26 نقطة
5- دندي يونايتد: 25 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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