الدوري الاسكتلندي (18)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، والتي شهدت تسجيل النتائج الآتية:

ماذرويل × كيلمارنوك 1-1

جلاسكو رينجرز × دندي 1-0

أبردين × هيبرنيان 1-3

روس كاونتي × سانت ميرين 1-2

دندي يونايتد × سيلتك 0-0

هارتس × سانت جونستون 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- سيلتك: 44 نقطة

2- جلاسكو رينجرز: 35 نقطة

3- أبردين: 34 نقطة

4- ماذرويل: 26 نقطة

5- دندي يونايتد: 25 نقطة