كأس فرنسا: تأهل مارسيليا وموناكو

كأس فرنسا: تأهل مارسيليا وموناكوتأهل فريق مارسيليا إلى دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه سانت إتيان بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الدور الـ 32 من المسابقة، والتي شهدت أيضا تأهل موناكو بفوزه على أونيون سان-جان.

سجل رباعية مارسيليا مايسون غرينوود في الدقيقة (22)، وأدريان رابيو (34)، ولويس هنريكي الثالث (68) و بيار-إميل هويبيرغ (81).

واستغل مارسيليا النقص العددي في صفوف سانت إتيان بعد طرد السنغالي إبراهيم سيسوكو في الدقيقة (21)، ليتفوق على منافسه ويحسم اللقاء لصالحه.

بدوره، تأهل موناكو إلى الدور ذاته بتغلبه على أونيون سان-جان من الدرجة السادسة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل رباعية موناكو إلياس بن الصغير في الدقيقة (20)، وكامبوس فاندرسون (37)، وجوردان تيسي (65)، والبديل جورج إلينيكينا (90+ 1) فيما سجل بنجامان تورنييه الهدف الوحيد لفريق أونيون سان-جان في الدقيقة (83).

وبالنتيجة ذاتها تأهل فريق رين على حساب بوردو من الدرجة الرابعة، كما فاز دونكورك من الدرجة الثانية على أوكسير بهدف نظيف ورين على موتزيغ من بثلاثة أهداف مقابل هدف.