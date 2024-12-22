الدكتوراه بامتياز للباحث عبده الصياد

الدكتوراه بامتياز للباحث عبده الصيادحصل الباحث عبده أحمد عبدربه صالح الصياد على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز في فلسفة إدارة الأعمال من جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء عن اطروحته الموسومة بـ"القيادة الموقفية وأثرها في فاعلية إدارة الأزمات من خلال التمكين الإداري - دراسة ميدانية في البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية".

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من:- أ.د سيف سلام الحكيمي رئيساً، وعضوية كل من أ.د عبده أحمد العامري، أ.د جمال درهم زيد، وأشرف على هذه الاطروحة خلال مراحل البحث والإعداد الأستاذ الدكتور وائل سلطان الحكيمي أستاذ إدارة الأعمال بجامعة تعز.

وأشادت لجنة المناقشة العلنية بدراسة الباحث ومستوى جدارته واقتداره العلمي الكبير في تحليل الموضوعات المعقدة واستخدام المنهجيات العلمية بشكل متميز.

واعتبرت اللجنة هذه الأطروحة قيمة مضافةللبنوك اليمنية من أجل تعزيز أدائها وسلامتها واستقرار أوضاعها، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الجمهورية اليمنية وإنعكاس ذلك على قطاعات الاعمال المختلفة.

كما أوصت اللجنة صناع القرار الاقتصادي في البلد بالاستفادة من دراسة الباحث كونها تمثل رافداً متميزاً في مجال البحث العلمي إضافة إلى أنها تعتبر أول دراسة في اليمن في هذا المجال.

وقد حظيت جلسة المناقشة بزخم كبير وحضور لافت لقيادات جمعية البنوك وقيادات جمعية الصرافيين اليمنيين ومسؤولين ومدراء عموم في البنوك اليمنية وعدد من رجال الاعمال، حضر المناقشة عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا أ. د. اسماعل عبده الشرعبي وعدد من الأكاديميين والباحثين وطلبة الدراسات العليا بالجامعات وجمع من اقارب واصدقاء الباحث.