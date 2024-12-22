انت الأن تتابع خبر بأسرار المطاعم.. طريقة عمل الدجاج الزنجر في المنزل بخطوات بسيطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر وصفة دجاج الزنجر من أشهى الوجبات السريعة المحببة لدى عدد كبير من الأفراد باختلاف أعمارهم وأذواقهم، وذلك لما تتميز به من طعم رائع ومقرمش، وهذا ما يدفع العديد من الأمهات إلى التساؤل عن طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها في المنزل لأطفالهم بدلاً من شراؤها من المطاعم الشهيرة، وذلك لتقليل تكلفة الوصفة ولضمان جودة المكونات، للحفاظ على صحة وسلامة أطفالك، والجدير بالذكر أن هذه الوصفة سر جمالها تكمن في تتبيلتها التي تضفي طعماً مميزاً ومذاق مقرمش للوصفة وهو ما يجذب انتباه الشباب.

مكونات الدجاج الزنجر

يمكنك تقديم هذه الوصفة في وجبة الغداء بجانب الأرز الريزو والعيش الكايزر وشرائح الطماطم والخيار والبطاطس المقلية والصوصات المتنوعة مثل الثومية والكاتشب والمايونيز حسب رغبتك.

تحتوي هذه الوصفة على مكونات بسيطة للغاية، وهذه المكونات تتمثل في:

قطع دجاج وتكون مخلية شرائح أوراك أو صدور.

كوبين من الحليب الرائب.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ربع كوب من الهوت صوص (الشطة السائلة).

ملعقة مستردة.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة زنجبيل.

ملعقة مرق دجاج بودرة.

ملعقة ملح.

ولخليط التغطية نحتاج إلى:

نص كوب من النشا.

كوبين من الدقيق.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة فلفل اسود.

ملعقة بصل بودر.

ملعقة شطة.

خطوات تحضير الدجاج الزنجر

يمكنك تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في: