ريال مدريد يتخطى برشلونة في "سباق الوصافة"
انتزع ريال مدريد المركز الثاني من غريمه برشلونة، وبات وصيف جاره اللدود أتلتيكو بفوزه على ضيفه إشبيلية 4-2 يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل رباعية الريال كيليان مبابي في الدقيقة (10)، وفيدريكو فالفيردي (20)، ورودريغو جوس (34)، وإبراهيم دياز (53)، فيما سجل إيزاك روميرو ودودي لوكيباكيو هدفي إشبيليه في الدقيقتين (35) و(85).
وهكذا، أنهى ريال مدريد عام 2024 في المركز الثاني في ترتيب "الليغا" برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ومتقدماً على برشلونة الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 38 نقطة.
في المقابل تجمد رصيد إشبيلية عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما تلقى خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم.
وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، واصل فالنسيا نزيف النقاط بتعادله مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (2-2).
سجل هدفي فالنسيا لويس ريوخا في الدقيقة (70 من ركلة جزاء)، و دانيال جوميز (90+ 8)، بينما سجل لفريق ديبورتيفو ألافيس كارلوس مارتن (7)، وخوان جوردان (88 من ركلة جزاء).
ورفع فالنسيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر.
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