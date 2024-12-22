انت الأن تتابع خبر عرض أولي حلقات مسلسل القدر بهذا الموعد بطولة قصي خولي ورزان جمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يزداد البحث بشكل كبير على أولى حلقات مسلسل القدر، والذي يجمع بين نجوم الدراما اللبنانية والسورية، فهو انتاج لبناني سوري مشترك ويخوض بطولته كلا من الفنان قصي خولي إلى جانب الفنانة رزان جمال وهم نجمان لديهم شعبية كبيرة ومتفردة في مصر والوطن العربي بأكله، لذا من المتوقع أن يحظى مسلسل القدر بنسب مشاهدة مرتفعة خلال فترة عرضه.

عرض أولى حلقات مسلسل القدر

ومن المقرر عرض أولى حلقات مسلسل القدر على شاشة قنوات CBC وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري، ليكمل مع الجمهور بداية العام الجديد ومن المتوقع أن يحظى على اعجاب عدد كبير من المشاهدين المحبين لتلك الدراما اللبنانية و المرتبطين بأعمالها بشدة.

وكانت قد روحت قناة CBC لعرض أولى حلقات مسلسل القدر من خلال منشور رصده موقع تحيا مصر على حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جاء فيه: "انتظرونا في ملحمة درامية تجمع بين الحب والعائلة وقصة استثنائية ومؤثرة، وتابعوا أولى حلقات مسلسل القدر مع باقة من ألمع نجوم الدراما .. بدءا من الأحد 29 ديسمبر على CBC".

تفاصيل مسلسل القدر

يعرض مسلسل القدر على شاشة قنوات CBC في تمام الساعة الثامنة مساء من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع على أن يعاد عرضه على قناة dmc دراما في تمام الساعة العاشرة مساء في نفس الأيام، ومن المتوقع أن تنقله عدد من المنصات الالكترونية الأخرى.

ويعد مسلسل القدر من بطولة قصي خولي وديما قندلفت ورزان جمال، وتدور احداثه في إطار مليء بالدراما والتشويق، حول القدر وكيف يمكن أن يلعب لعبته ويغيّر كل حياة الشخص، ولكن هل يغيرها للأفضل أم للأسوأ؟!.

آخر أعمال قصي خولي