نشكركم على متابعتكم خبر كيف تكتشف سرطان الدم في مراحله المبكرة؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

سرطان الدم هو مرض خطير يصيب خلايا الدم، مما يؤثر على قدرة الجسم على مكافحة العدوى ونقل الأكسجين. لحسن الحظ، يمكن اكتشاف سرطان الدم وعلاجه بنجاح إذا تم تشخيصه في مراحله المبكرة. في هذا المقال، سنتعرف على أعراض سرطان الدم المختلفة، وأسبابه، وأنواعه، وكيفية تشخيصه.

ما هو سرطان الدم؟

سرطان الدم، أو اللوكيميا، هو نوع من السرطان يصيب نخاع العظم، وهو النسيج الإسفنجي داخل العظام الذي ينتج خلايا الدم. في حالة الإصابة بسرطان الدم، يبدأ نخاع العظم بإنتاج خلايا دم بيضاء غير طبيعية بشكل كبير، مما يؤثر على وظيفة خلايا الدم السليمة.

أسباب سرطان الدم:

التعرض للإشعاع: التعرض لكميات كبيرة من الإشعاع يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم.

المواد الكيميائية: التعرض لبعض المواد الكيميائية الضارة، مثل البنزين، يرتبط بزيادة خطر الإصابة.

العوامل الوراثية: بعض الطفرات الجينية تزيد من خطر الإصابة.

الفيروسات: بعض الفيروسات قد تساهم في تطوير سرطان الدم.

أنواع سرطان الدم:

سرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL): ينمو بسرعة ويؤثر بشكل رئيسي على الأطفال والمراهقين.

سرطان الدم النخاعي الحاد (AML): ينمو بسرعة ويؤثر على البالغين بشكل أكبر.

سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL): ينمو ببطء ويؤثر بشكل رئيسي على كبار السن.

سرطان الدم النخاعي المزمن (CML): ينمو ببطء ويؤثر على البالغين.

أعراض سرطان الدم:

التعب والإرهاق: الشعور بالتعب الشديد المستمر.

فقدان الوزن غير المبرر: فقدان الوزن بشكل كبير دون أي سبب واضح.

الحمى والتعرق الليلي: ارتفاع درجة الحرارة المتكرر والتعرق الشديد أثناء النوم.

العدوى المتكررة: الإصابة بالعدوى بشكل متكرر بسبب ضعف جهاز المناعة.

النزيف والكدمات بسهولة: ظهور كدمات أو نزيف من الأنف أو اللثة بسهولة.

آلام العظام والمفاصل: الشعور بألم في العظام والمفاصل.

تضخم الغدد الليمفاوية والكبد والطحال: يمكن أن يشعر المريض بتورم في العقد الليمفاوية أو البطن.

شحوب البشرة: بسبب نقص خلايا الدم الحمراء.

تشخيص سرطان الدم:

يتم تشخيص سرطان الدم من خلال إجراء عدة فحوصات، بما في ذلك:

فحص الدم: لقياس عدد خلايا الدم المختلفة.

خزعة نخاع العظم: أخذ عينة من نخاع العظم لفحصها تحت المجهر.

فحوصات تصويرية: مثل الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب والرنين المغناطيسي.

العلاج:

يعتمد علاج سرطان الدم على نوعه ومرحلة تطوره وعمر المريض وحالته الصحية العامة. تشمل خيارات

العلاج:

العلاج الكيميائي: استخدام الأدوية لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج الإشعاعي: استخدام الأشعة لتدمير الخلايا السرطانية.

زرع نخاع العظم: استبدال نخاع العظم التالف بنخاع سليم.

العلاج المناعي: تحفيز جهاز المناعة لمهاجمة الخلايا السرطانية.