طريقة تنظيف الرخام ليلمع كما الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - أهمية الحفاظ على نظافة الرخام

الرخام هو واحد من أكثر المواد المفضلة في تصميم الديكور الداخلي، حيث يُستخدم بشكل واسع في الأرضيات والحوائط والأسطح بسبب جماليته الفائقة وملمسه الناعم. للحفاظ على جمال الرخام ولمعانه، يجب اتباع طرق تنظيف خاصة تمنع تلفه أو خدشه.

الأدوات اللازمة لتنظيف الرخام

قبل البدء بتنظيف الرخام، يجب تجهيز الأدوات والمواد اللازمة لضمان عملية تنظيف فعّالة وآمنة:

منشفة ناعمة أو قطعة قماش خالية من الوبر

ماء دافئ

منظف مخصص للرخام أو صابون معتدل

بيكربونات الصوديوم (للبقع الصعبة)

قطعة قماش جافة للتلميع

خطوات تنظيف الرخام وتلميعه

1. التنظيف اليومي

من المهم تنظيف الرخام بشكل يومي لمنع تراكم الأتربة والأوساخ. استخدم قطعة قماش ناعمة مُبللة بالماء الدافئ لمسح السطح برفق.

2. إزالة البقع والبقايا

للأوساخ أو البقع العنيدة، يمكن استخدام خليط من الماء الدافئ والصابون المعتدل. توضع بضع قطرات من الصابون في الماء ويمزج جيدًا، ثم تُغمس قطعة القماش في المحلول وتُمسح البقعة بحركات دائرية لطيفة.

3. استخدام المعجون الطبيعي للبقع الصعبة

للبقع التي لا تزول بسهولة، يمكن استخدام عجينة من بيكربونات الصوديوم والماء. توضع العجينة على البقعة وتُترك لبضع ساعات، ثم تُمسح بمنشفة مبللة وتُجفف جيداً.

4. التلميع النهائي

لإضفاء لمعان إضافي على الرخام، يتم مسح السطح بقطعة قماش ناعمة وجافة. يمكن استخدام ملمع مخصص للرخام إذا لزم الأمر، لكن يُفضّل اختباره أولاً في جزء صغير غير مرئي للتأكد من عدم تأثيره سلباً على السطح.

نصائح للحفاظ على مظهر الرخام الدائم

تجنب استخدام المواد الكيميائية القوية أو الخل، لأنها قد تؤدي إلى تلف السطح.

استخدام ألواح تقطيع أو دعائم ساخنة على الأسطح الرخامية لحمايتها من الخدوش أو الحرارة الزائدة.

احرص على إزالة أي سوائل مسكوبة فورًا لتجنب تكون البقع.

خاتمة

إذا تمت العناية بالرخام بشكل صحيح، يمكن أن يبقى لامعًا ونظيفًا لسنوات عديدة. تعتبر هذه الخطوات البسيطة والمواد الطبيعية أفضل طرق الحفاظ على جمالية الرخام دون الإضرار به، مما يجعله إضافة دائمة الجمال لأية مساحة في منزلك.