انت الأن تتابع خبر بعد اكتساح شباب بلوزداد بسداسية.. الأهلي ينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسداسية مقابل هدف، على حساب فريق شباب بلوزداد الجزائري، وذلك خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

بداية مهتزة من الأهلي

بدأت المباراة بأداء متهز من لاعبي النادي الأهلي، خاصة بعد هجوم الجماهير على الفريق، قبل بداية المباراة، وظهر التسرع والارتباك على لمسات اللاعبين بشكل كبير.

هدف أول في شباك الأهلي

ونظرا للأداء المهتز من جانب لاعبي الأهلي، استغل لاعبو شباب بلوزداد، تقدم خالد عبد الفتاح، وانطلق لاعب الجبهة اليسرى، وتوغل في دفاع الأهلي، ويمرر كرة إلى المهاجم يسددها قوية، يفشل محمد الشناوي في التصدي لها ويحولها إلى داخل الشباك، في الدقيقة 21 من زمن المباراة.

توهان من لاعبي الأهلي

ظهر لاعبو الأهلي، في حالة من عدم التركيز، بعد استقبال الهدف الأول، إلى جانب تراجع كبير في الأداء، وكذلك الانفعال على قرارت حكم المباراة، وسط هتافات وتشجيع قوي من الجماهير الحمراء.

وسام أبو علي ينقذ الأهلي

ولأنه دائما المنقذ، تمكن المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي، من إنقاذ شوط الأهلي الأول الكارثي، بعد أن سجل هدف التعادل، من كرة مرتدة من ارتباك دفاعات شباب بلوزداد، في الدقيقة 45 والأخيرة من زمن الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

بعد انتهاء الشوط الأول، انهالت هجمات المارد الأحمر، وسجل 5 أهداف متالية، عن طريق ثنائية لوسام أبو علي، هدف لبيرسي تاو، ومثله لإمام عاشور، لينفرد الأهلي بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي