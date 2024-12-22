محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة توتنهام ضد ليفربول باكتساح.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - توج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة الريدز مع نظيره توتنهام هوتسبير، التى انتهت بفوز الفرعون ورفاقه بنتيجة 6-3، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة توتنهام ضد ليفربول

ونجح محمد صلاح فى تقديم 4 مساهمات بعد تسجيل هدفين وصناعة مثلهما ليقود ليفربول لفوز عريض عزز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025.

واكتسح محمد صلاح نتائج تصويت الجماهير حول أفضل لاعب فى مباراة توتنهام ضد ليفربول على الموقع الرسمى لرابطة البريميرليج، بحصوله على 83.9% من أصوات المشاركين الذين تخطوا حاجز الـ53 ألف مشجع.

أهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول



أحرز لويس دياز الهدف الأول فى الدقيقة 23، وأضاف ماك أليستر الهدف الثانى في الدقيقة 36، وقلص جيمس ماديسون الفارق بالهدف الأول لصالح السبيرز فى الدقيقة 41 لتصبح النتيجة تقدم ليفربول 2-1.

وعزز دومينيك سوبوسلاى تقدم ليفربول بالهدف الثالث من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 45.

وفى الشوط الثانى، نجح محمد صلاح في تسجيل الهدفين الرابع والخامس بالدقيقتين 54 و61، ثم اختتم لويس دياز السداسية فى الدقيقة 85.

وجاء الهدفان الثانى والثالث لصالح توتنهام ضد ليفربول عن طريق ديان كولوسيفسكي 72، دومينيك سولانكي 83.



ترتيب ليفربول وتوتنهام



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي "الوصيف"، بعد خوض 16 مباراة، حقق خلالها الفوز في 12 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاء وحيد وتسجيل 37 هدفًا وتلقي 16، مع العلم أن "الريدز" لديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

بينما يملك توتنهام رصيد 23 نقطة بعد خوض 17مباراة فى المركز الحادى عشر.

وتعادل ليفربول مع فولهام بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بينما اكتسح توتنهام نظيره ساوثهامبتون بخماسية نظيفة في نفس الجولة.