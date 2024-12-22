وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير أوكرانيا بالقاهرة تعزيز التعاون المستقبلي وتبادل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 08:28 مساءً - التقى، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالسفير ميكولا ناهورني سفير أوكرانيا بالقاهرة، لبحث آفاق وخطط تنمية التعاون المستقبلي بين البلدين وتبادل الخبرات في قطاعي السياحة والآثار.

وقد حضر اللقاء السيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد فولوديمير مارتينيوك مستشار بسفارة أوكرانيا بالقاهرة.

واستهل السيد الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير الأوكراني، متمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يساهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ولاسيما على المستوى السياحي والأثري، مثمناً الجهود المبذولة لاستعادة التدفقات السياحية من أوكرانيا إلى مصر.

ومن جانبه، أشار السفير إلى أن مصر تعد من أهم المقاصد السياحية التي يفضلها السائح الأوكراني ولديه شغف كبير على زيارتها والتعرف على حضارتها العريقة.

وتناول اللقاء بحث تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال السياحة بصورة أكبر، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تدريب طلاب كليات الآثار بأوكرانيا على أعمال الحفر الأثري من خلال مشاركة البعثات الأثرية المصرية في أعمال التنقيب الأثري التي تتم بالمواقع الأثرية في مصر.

كما تم بحث الإعداد للزيارة المرتقبة لوزيرة الدولة للسياحة بأوكرانيا إلي مصر خلال الفترة القادمة لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين.