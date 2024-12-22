ضغوط الامتحانات: كيف تحافظ الأم على هدوئها خلال هذه الفترة العصيبة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تعتبر فترة الامتحانات من أصعب الفترات التي تمر بها الأسرة، خاصةً الأمهات. فبالإضافة إلى مسؤولياتهن اليومية، يتضاعف الضغط عليهن بسبب قلقهن على أبنائهن ونتائجهم الدراسية. هذا الضغط المتزايد قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية وجسدية عديدة.

أسباب الضغط النفسي على الأمهات خلال فترة الامتحانات:

المسؤولية المزدوجة: تحمل الأمهات مسؤولية كبيرة في المنزل والدراسة، مما يزيد من شعورهن بالضغط.

القلق على مستقبل الأبناء: تخشى الأمهات على مستقبل أبنائهن وتريد لهم النجاح.

التوقعات العالية: قد تضع الأمهات توقعات عالية على أنفسهن وأبنائهن، مما يزيد من الضغط.

قلة النوم والإرهاق: قلة النوم بسبب القلق على الأبناء تؤثر سلبًا على الحالة النفسية للأم.

٨كيف تتغلب الأم على الضغط النفسي؟

الاهتمام بالصحة النفسية:

التنفس العميق: يساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر.

ممارسة الرياضة: حتى لو كانت تمارين بسيطة، تساعد على إفراز هرمونات السعادة.

اليوجا والتأمل: تقنيات فعالة للاسترخاء وتقليل التوتر.

تقليل الكافيين: يزيد الكافيين من الشعور بالقلق والتوتر.

تخصيص وقت لنفسك:

وقت للاسترخاء: خصصي وقتًا كل يوم لنفسك لممارسة هواياتك أو قراءة كتاب.

التواصل الاجتماعي: التحدث مع الأصدقاء أو العائلة يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر.

تغذية صحية:

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين المزاج.

النوم الكافي: احرصي على الحصول على قسط كاف من النوم لتعزيز صحتك النفسية والجسدية.

تغيير النظرة:

ركزي على الجوانب الإيجابية، وشجعي ابنك على بذل قصارى جهده.

تذكري أن النجاح ليس كل شيء، وأن الصحة النفسية لأبنك أهم.

نصائح إضافية:

التعاون مع الشريك: شاركي زوجك في مسؤوليات المنزل والأبناء.

طلب المساعدة: لا تترددي في طلب المساعدة من العائلة والأصدقاء.

الاستعانة بمرشد نفسي: إذا كنتِ تعانين من ضغط نفسي شديد، فاستشيري متخصصًا.

هذا وتعد فترة الامتحانات صعبة على الجميع، ولكن من المهم أن تحافظ الأم على صحتها النفسية لتتمكن من دعم ابنها. باتباع النصائح المذكورة أعلاه، يمكن للأم أن تتغلب على الضغط النفسي وتساعد ابنها على اجتياز هذه الفترة بنجاح.