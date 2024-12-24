بعد شغلها محركات بحث جوجل.. من هي الفنانة كندة علوش؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر أسم الفنانة كندة علوش تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الأجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما احتفلت بعيد ميلاد زوجها، من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت كندة علوش، صورًا تجمعها بزوجها عمرو يوسف، وعلقت عليها، قائلة: «عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، أعز أصدقائي، مساحتي الآمنة، كل شيء عندي، رحلة حياتي مميزة جدًا لأنني أسيرها معك، في السراء والضراء، في الغنى وفي الفقر وفي المرض وفي الصحة، للحب والاعتزاز حتى يفرقنا الموت»، للهذا السبب يعرض لكم دوت الخليج الفني أبزر المعلومات الشخصيه عن الفنانة كندة علوش.

مولدها

ولدت كندة علوش في 27 مارس 1982 بمدينة حماة السورية لأب يعمل طبيب وأم مهندسة درست الأدب الفرنسي بالجامعة قبل أن تنتقل لدراسة النقد المسرحي وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، تزوجت من الممثل المصري عمرو يوسف، وعقد الزفاف في يناير 2017، وفي الثاني من نوفمبر 2018 رزقت بابنتها الأولى حياة

زواجها

و تزوجت من الكاتب والمخرج السوري الفارس الذهبي، وانفصلت عنه في مارس من عام 2016، وفي نوفمبر 2016 تزوجت من الممثل المصري عمرو يوسف. قامت بتأسيس شركة انتاج مع زوجها السابق من أجل العمل على مشاريع لأفلام وثائقية