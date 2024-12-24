نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكر بـ 25 جنيها..افتتاح معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة جنوب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت محافظة الجيزة معرضًا دائمًا لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة، في موقع سوق السمك القديم بحي جنوب الجيزة، وذلك بالتعاون مع عدد من التجار، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار تنافسية.

تفاصيل المعرض



يضم المعرض 69 باكية، بمشاركة 26 عارضًا وشركة، ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمستلزمات المنزلية مثل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، اللحوم، الدواجن، الخضروات، الفواكه، الحقائب، الأحذية، والسجاد.

أسعار السلع والمنتجات

الأرز: 22 جنيهًا للكيلو.

السكر: 25 جنيهًا للكيلو.

المكرونة (400 جم): 6 جنيهات.

زيت الخليط (1 لتر): 51 جنيهًا.

كرتونة البيض: 110 جنيهات.

اللحوم البلدي: 280 جنيهًا للكيلو.

الجزر: 8 جنيهات للكيلو.

الطماطم: 5 جنيهات للكيلو.

البطاطس (للتجميد): 10 جنيهات للكيلو.

البرتقال: 10 جنيهات للكيلو.

اللحوم والمجمدات:

الكبدة البلدي: 250 جنيهًا للكيلو.

البرجر (500 جم): 80 جنيهًا.

اللحوم المفرومة المستوردة (900 جم): 180 جنيهًا.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الهدف من إقامة المعرض هو توفير أسواق حضارية بديلة للأسواق العشوائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأضاف أن المحافظة تخطط لإطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع المجتمع المدني لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة.

كما وجه بضرورة المتابعة اليومية لضمان انتظام العمل في السوق، مع تكثيف الرقابة للتأكد من جودة المنتجات والتزام التجار بالأسعار المعلنة.

مدة المعرض

المعرض مستمر يوميًا لمدة أسبوعين لخدمة سكان حي جنوب الجيزة.

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