نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عاشور: فايلر قلب عليا بعدما علم أنني حصلت على 36 بطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، سبب رحيله عن الفريق.

وقال عاشور، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" كانت تحدث مشادات في غرفة الملابس وكنت قائد الفريق وعندما أطلب من أحد الصمت الأزمة تنتهي".

وتابع:" صالح جمعة تعبني جدًا، ولكنه كان يحترمني وفي حالة حدوث أزمة وأطلب منه شئ يلتزم، وهو لاعب كبير وقصر في حق نفسه".

وعن فايلر قال:" فايلر لم يكن يحبني، وعند وصوله طلبت منع أن يركز في التدريب والإمور الأخرى هناك لاعبين كبار تتولي الأمر وهذا نظام النادي الأهلي، واحترم ذلك".

وأردف:" فايلر قلب عليا بعدما علم أننا حصلت على 36 بطولة، وعقد جلسة معي وقالي الجميع يتحدث عنك أنك الأكثر تتويجا بالبطولات، حصلت على كام بطول؟.. قولت له 36، قالي مش كفاية كده".

وأكمل:" كنت أحلم أن أكون أكثر لاعبي العالم تتويجًا بالبطولات، وفي حالة استمراري في الأهلي عامين كنت سأتخطي داني ألفيش".