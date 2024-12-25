الرياضة

شبانة: بيراميدز يخطط لضم كهربا.. وموقف الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع محمود كهربا بشرط أن يكون الانتقال حرا.

شبانة: بيراميدز يخطط لضم كهربا.. وموقف الأهلي


وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن بيراميدز تواصل مع وكيل اللاعب للاستعلام عن موقفه الحالي مع الأحمر وهل من الممكن أن يتم فسخ التعاقد بينهم بالتراضي من عدمه في ظل الانباء التي تشير إلى رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.

وأكمل شبانة بأن بيراميدز أخبر الوكيل بالترحيب بضم اللاعب بشرط أن يكون حرا دون الدخول في مفاوضات مع الأهلي.

وأضاف شبانة بأنه حتى الآن إدارة الأهلي ترفض رحيل اللاعب وتتمسك ببقاءه في ظل ضغط البطولات كل موسم وهو نفس رأي الجهاز الفني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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