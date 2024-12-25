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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الخبير التحكيمي جمال الشريف، عن الحالة الجدلية في لقطة تدخل حارس مرمى طلائع الجيش أمام محمد حمدي لاعب الزمالك اليوم.

جمال الشريف: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش

وقال جمال الشريف في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "الحارس إرتقى تجاه الكرة، ووصل إليها قبل أي احتكاك مع المهاجم".

وواصل: "وبعد ذلك حاول الحارس لتقليل من حالة الاحتكاك فأخفض قدمه إلى الأسفل دون أن يركل المهاجم".

وأضاف: وبطبيعة الحالة حالة الاحتكاك حتمية نتيجة تحرك المهاجم والحارس باتجاهين متعاكسين بحثًا عن الوصول إلى الكرة والمنافسة عليها".

واختتم الخبير التحكيمي: "لا يوجد مخالفة على الحارس وبالتالي لايوجد ركلة جزاء للزمالك أمام طلائع الجيش".