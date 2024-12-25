الرياضة

خالد الغندور: محمد عادل يعتزل التحكيم

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الحكم الدولي محمد عادل، استقر على إعلان اعتزاله التحكيم مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، ردًا على عدم تواجده في القائمة الدولية للحكام، والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الفترة الأخيرة.

خالد الغندور: محمد عادل يعتزل التحكيم

وتابع الفندور خلال برنامجه ستاد المحور: "محمد عادل يرفض الاستمرار في إدارة المباريات وهو خارج القائمة الدولية للحكام، وأكد للمقربين منه أنه سيكتفي بالفترة التي قضاها طوال السنوات الماضية".

واختتم:" مصدر داخل اتحاد الكرة أكد في تصريحات خاصة للبرنامج، أن لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، تمارس ضغوطًا على محمد عادل لاستمراره على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي، وبعدها يعلن اعتزاله وسيحسم الحكم قراره النهائي بنهاية ديسمبر الجاري".
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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