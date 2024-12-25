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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد حمدي لاعب نادي الزمالك، تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش قبل نهاية المباراة بنحو 15 دقيقة.

خالد الغندور: نقل محمد حمدي للمستشفى بعد إصابته في مباراة طلائع الجيش

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تم نقل محمد حمدي لإحدى المستشفيات القريبة من ستاد الكلية الحربية بسيارة الإسعاف لإجراء الفحوصات اللازمة، بعد شكواه من ألم شديد".

واختتم الغندور:" التشخيص المبدئي لإصابة محمد حمدي، إنه ا عبارة عن كدمة قوية في الضلع والجهاز الطبي للفريق ينتظر النتائج النهائية للاشاعات والفحوصات الطبية".

