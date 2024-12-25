الرياضة

خالد الغندور: نقل محمد حمدي للمستشفى بعد إصابته في مباراة طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد حمدي لاعب نادي الزمالك، تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش قبل نهاية المباراة بنحو 15 دقيقة.

خالد الغندور: نقل محمد حمدي للمستشفى بعد إصابته في مباراة طلائع الجيش

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تم نقل محمد حمدي لإحدى المستشفيات القريبة من ستاد الكلية الحربية بسيارة الإسعاف لإجراء الفحوصات اللازمة، بعد شكواه من ألم شديد".

واختتم الغندور:" التشخيص المبدئي لإصابة محمد حمدي، إنه ا عبارة عن كدمة قوية في الضلع والجهاز الطبي للفريق ينتظر النتائج النهائية للاشاعات والفحوصات الطبية".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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