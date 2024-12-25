نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: حرس الحدود يدرس التعاقد مع محمود علاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي حرس الحدود يدرس ضم محمود علاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعيم صفوف الفريق استعدادًا لما تبقى من الموسم.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع مسؤول بنادي حرس الحدود وأكد أن محمود علاء تم عرضه على الفريق من جانب أحد الوكلاء".



وأضاف: "سيكون هناك جلسة في نادي حرس الحدود من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب".

واختتم:" المصدر أكد على أن محمود علاء لاعب كبير وإضافة كبيرة للفريق في ظل الموسم الصعب ورغبة الفريق في البقاء في الدوري الممتاز".