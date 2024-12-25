انت الأن تتابع خبر اخبار الرياضة الأهلي يوافق على رحيل رضا سليم وبيرسي تاو في يناير لتدعيم الفريق بصفقات جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر داخل النادي الأهلي بأن إدارة الفريق فتحت الباب أمام رحيل ثنائي الفريق، رضا سليم وبيرسي تاو، في يناير المقبل، بهدف إفساح المجال للتعاقد مع صفقات جديدة تدعم صفوف الفريق في المرحلة القادمة.

ووفقًا لتصريحات خاصة لمصدر داخل النادي لـ”كورة بلس”، فإن الأهلي أبدى مرونة بشأن إعارة أو بيع رضا سليم بشكل نهائي إذا وصل عرض مالي مناسب. كما رحب النادي برحيل بيرسي تاو في ظل تذبذب مستواه واقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

في سياق آخر، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادًا لملاقاة المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. وبعد التدريب الختامي، سيتوجه الفريق إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق قبل المواجهة المرتقبة.

الأهلي يدخل المباراة طامحًا في تحقيق الفوز من أجل تصدر جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المصري البورسعيدي المسابقة برصيد 11 نقطة.