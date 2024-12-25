العالم اليوم - زلزال عنيف يضرب الأرجنتين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:23 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 9ر5 درجة على مقياس ريختر الأرجنتين ليل الثلاثاء، الأربعاء، على ما أفاد المعهد الأميركي لرصد الزلازل.

وذكر المعهد الأميركي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان في مدينة تينوغاستا غرب مقاطعة كاتاماركا، وعلى عمق 138 كيلومترا من سطح الأرض.

ولم ترد تقارير على الفور عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.