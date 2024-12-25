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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة العراق والبحرين اليوم في كأس الخليج 26.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية نحو المواجهة المرتقبة بين المنتخبين العراقي والبحريني في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي الـ26، وهي واحدة من أبرز البطولات الإقليمية التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة. يأتي هذا اللقاء بعد أداء قوي من المنتخبين في الجولة الأولى، حيث نجح أسود الرافدين في تحقيق فوز ثمين على المنتخب اليمني، بينما قدم المنتخب البحريني مباراة استثنائية أمام نظيره السعودي، محققًا انتصارًا كبيرًا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

بث مباشر مباراة العراق والبحرين اليوم في كأس الخليج 26

موعد مباراة العراق والبحرين بث مباشر اليوم

تنطلق مباراة العراق والبحرين اليوم في إطار الجولة الثانية من كأس الخليج العربي 2024/2025، حيث ستبدأ أحداث اللقاء في الأوقات التالية:

7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق.

9:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

سيكون عشاق الكرة الخليجية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل، إذ يسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظهما في التأهل إلى الأدوار المتقدمة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة العراق والبحرين بث مباشر

تُعد عملية البحث عن القنوات المجانية الناقلة بث مباشر للمباراة أمرًا يشغل بال الجماهير، خاصة مع الأهمية الكبيرة التي تحملها المباراة. سيتم نقل اللقاء عبر مجموعة من القنوات المفتوحة، وهي:

قناة الكأس القطرية. قناة الرابعة العراقية. قناة دبي الرياضية. قناة الكويت الرياضية. قناة SSC الرياضية السعودية.

تتميز هذه القنوات بتقديم تغطية حصرية وتحليل فني شامل لأحداث المباراة، إلى جانب استوديوهات تحليلية تضم نخبة من المحللين الرياضيين.

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين بث مباشر

1- تردد قناة الكويت الرياضية HD

القمر الصناعي: نايل سات.

نايل سات. التردد: 11054.

11054. معدل الاستقطاب: عمودي (V).

عمودي (V). معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

5/6. الجودة: HD.

2- تردد قناة الكأس القطرية HD

القمر الصناعي: نايل سات.

نايل سات. التردد: 11919.

11919. الاستقطاب: أفقي (H).

أفقي (H). معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/5.

3/5. الجودة: HD.

3- تردد قناة SSC الرياضية السعودية HD

القمر الصناعي: نايل سات.

نايل سات. التردد: 12523.

12523. معدل الاستقطاب: عمودي (V).

عمودي (V). معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

5/6. الجودة: HD.

4- تردد قناة أبوظبي الرياضية HD

القمر الصناعي: نايل سات.

نايل سات. التردد: 11526.

11526. معدل الاستقطاب: أفقي (H).

أفقي (H). معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

5/6. الجودة: HD.

تحليل أداء المنتخب العراقي قبل مباراة البحرين بث مباشر

قدم المنتخب العراقي أداءً جيدًا في المباراة الأولى أمام نظيره اليمني، حيث نجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف. أظهر أسود الرافدين صلابة دفاعية وقدرة على التحمل طوال التسعين دقيقة، لكن لا يزال المدرب بحاجة إلى تعزيز الجانب الهجومي لتحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة.

نقاط القوة لدى منتخب العراق:

دفاع منظم وصلب.

حارس مرمى مميز.

الروح القتالية العالية للاعبين.

التحديات التي يواجهها المنتخب العراقي:

ضعف الفاعلية الهجومية.

قلة استغلال الفرص أمام المرمى.

تحليل أداء المنتخب البحريني قبل مباراة العراق بث مباشر

في المقابل، يدخل المنتخب البحريني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على المنتخب السعودي بخمسة أهداف. أظهر الفريق قدرة هجومية عالية وتنظيمًا مميزًا في خط الوسط، ما يجعله خصمًا صعبًا في مواجهة العراق.

نقاط القوة لدى منتخب البحرين:

هجوم فعال وقوي.

خط وسط متماسك.

استغلال الكرات الثابتة بشكل مثالي.

التحديات التي يواجهها المنتخب البحريني:

بعض الأخطاء الدفاعية.

عدم الاستقرار في الأداء الدفاعي عند الضغط.

التشكيل المتوقع لمباراة العراق والبحرين بث مباشر

تشكيل منتخب العراق المتوقع:

حراسة المرمى: جلال حسن.

جلال حسن. الدفاع: علي عدنان، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، مصطفى ناظم.

علي عدنان، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، مصطفى ناظم. الوسط: أمجد عطوان، صفاء هادي، إبراهيم بايش.

أمجد عطوان، صفاء هادي، إبراهيم بايش. الهجوم: أيمن حسين، علاء عباس، حسين علي.

تشكيل منتخب البحرين المتوقع:

حراسة المرمى: سيد شبر علوي.

سيد شبر علوي. الدفاع: محمد جاسم، أحمد نبيل، وليد الحيام، سيد رضا عيسى.

محمد جاسم، أحمد نبيل، وليد الحيام، سيد رضا عيسى. الوسط: عبد الوهاب المالود، علي مدن، كميل الأسود.

عبد الوهاب المالود، علي مدن، كميل الأسود. الهجوم: محمد الرميحي، جاسم الشيخ، مهدي حميدان.

التوقعات لمباراة العراق والبحرين بث مباشر

من المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين، حيث يسعى أسود الرافدين لتعزيز صدارتهم للمجموعة، بينما يطمح المنتخب البحريني لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل المبكر.

عوامل حسم المباراة:

استغلال الكرات الثابتة. الحذر الدفاعي لكلا الفريقين. استثمار الفرص المتاحة أمام المرمى.

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