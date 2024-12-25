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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت الآن "المنتخب السعودي مباشر".. مشاهدة مباراة السعودية واليمن اليوم بث مباشر تويتر كأس الخليج 26.. ستلتقي السعودية واليمن في مباراة ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي الـ26، هذه المناسبة تضيف بُعدًا خاصًا لهذا التحدي الكروي، حيث يسعى الفريقان لتحقيق أولى نقاطهما في البطولة بعد انطلاقة غير موفقة في الجولة الأولى، رغم التفوق التاريخي للسعودية، ترى الجماهير أن أداء الفريق اليمني تحسن في السنوات الأخيرة، ما يجعل المباراة أكثر تنافسية مما قد يتوقع البعض، ومن المتوقع أن تكون الروح القتالية عاملًا حاسمًا في هذه المواجهة.

يلا شوت الآن "المنتخب السعودي مباشر".. مشاهدة مباراة السعودية واليمن اليوم بث مباشر تويتر كأس الخليج 26

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة السعودية ضد اليمن

يدخل المنتخب اليمني المباراة على أمل تحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس الخليج، إذ لم يسبق له الفوز في أي من مواجهاته الـ13 السابقة في البطولة، يمتلك اليمن رصيدًا متواضعًا لا يتعدى ثلاث نقاط جمعها من التعادلات، وقد خسر الفريق مباراته الأولى في النسخة الحالية أمام العراق بهدف دون رد، في مواجهة أظهرت تمسكًا دفاعيًا لكن افتقارًا للحسم الهجومي.

تاريخيًا، يعاني المنتخب اليمني من مشكلات كبيرة في تسجيل الأهداف، حيث لم يتمكن من هز الشباك إلا في مباراة واحدة فقط من آخر 17 مواجهة له في البطولة، وكان ذلك في النسخة السابقة عندما خسر أمام عمان بنتيجة 3-2 وفي هذا العام، لعب اليمن ست مباريات دولية، فشل في التسجيل في أربع منها، مكتفيًا بثلاثة أهداف فقط.

رغم ذلك، يمتلك اليمن سجلًا إيجابيًا عندما ينجح في التسجيل، حيث خسر مباراة واحدة فقط من أصل آخر ست مباريات تنافسية سجل فيها، وكانت تلك الهزيمة أمام الإمارات بنتيجة 2-1 ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في مارس الماضي.

يُتوقع أن يدخل المدرب نور الدين ولد علي المباراة بتعديلات على التشكيلة، حيث قد نشهد مشاركة أحمد الخميسي وأسامة عبد الله حيدر لأول مرة مع المنتخب، فيما من المرجح أن يبقى عمر القلان عنصرًا أساسيًا بعد مشاركته في المباراة الأولى.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب السعودي إلى استعادة توازنه في البطولة بعد الخسارة المثيرة أمام البحرين بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى تاريخيًا، يملك “الأخضر” سجلًا مثاليًا أمام اليمن، حيث فاز في جميع مواجهاته الـ18 السابقة، بما في ذلك ستة انتصارات ضمن بطولة كأس الخليج دون أن تهتز شباكه.

لكن التحدي الأكبر للسعودية يتمثل في كسر سلسلة النتائج السلبية التي تلاحق الفريق في البطولة فمنذ النسخة الماضية، تلقى المنتخب ثلاث هزائم متتالية في كأس الخليج، ما يضع ضغوطًا إضافية على المدرب هيرفي رينارد لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح ومنذ عودته إلى تدريب المنتخب في أكتوبر الماضي، حقق رينارد فوزًا وحيدًا في أربع مباريات، وهو أداء لا يرقى لطموحات الجماهير السعودية.

رغم أن السعودية تملك إمكانيات هجومية قوية بفضل لاعبين مثل مصعب الجوير وصالح الشهري، اللذين سجلا في المباراة الأولى، إلا أن الفريق يعاني من مشكلات دفاعية واضحة فقد استقبلت شباك المنتخب أربعة أهداف في آخر مباراتين، وهي نفس الحصيلة التي تلقاها في المباريات الأربع السابقة مجتمعة.

شهدت التشكيلة السعودية في المباراة الأولى مشاركة عبدالإله حساوي لأول مرة على المستوى الدولي، بينما ينتظر لاعبين آخرين مثل عبدالعزيز العثمان وعبدالملك العويري فرصتهم لتمثيل المنتخب قد تكون هذه المباراة فرصة للمدرب رينارد لتجربة دماء جديدة ومحاولة خلق توازن بين الخبرة والحيوية.