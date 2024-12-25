ترامب يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيوجه وزارة العدل بأن تسعى لإصدار أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء: "فورا بعد التنصيب سأوجه وزارة العدل بأن تسعى لإصدار أحكام الإعدام لحماية العائلات الأمريكية من المغتصبين والقتلة والوحوش القاسين".

وأضاف ترامب أنه "سيسود البلاد القانون والنظام من جديد".

وانتقد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن على قراره تخفيف العقوبة لـ 37 شخصا محكوما عليهم بالإعدام، واستبدال العقوبة بالسجن المؤبد.

واعتبر ترامب أن هذا القرار "لا معنى له وهو يخيب آمال أهالي الضحايا".

وكان بايدن قد عارض تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي.

وتجدر الإشارة إلى أن تشريعات 27 ولاية أمريكية تتضمن عقوبة الإعدام. وعلى المستوى الفدرالي يمكن إصدار أحكام الإعدام في أكثر من 40 جريمة.