عمرو سليم: مدحت صالح له محبة كبيرة في قلبي ولا أستطيع أن أوفيه حقه

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الموسيقار عمرو سليم الشكر إلى كلًا من شارك في أغنية “النور مكانه في القلوب” للنجم مدحت صالح، مشيرًا أنها أغنية رائعة وقريبة من قلبه وتعبر عن معاني حقيقية.

عمرو سليم وعمرو الليثي

أبرز تصريحات عمرو سليم



وتابع خلال حلوله ضيفًا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي علي قناة الحياة في سهرة خاصة بمناسبة ليلة رأس السنة:" المطرب الكبير مدحت صالح له محبة كبيرة في قلبي ولا أستطيع أن أوفيه حقه وهو يعلم ذلك جيدًا، وفي كل حفلة أشعر به وهو يهتم بي وبكل شئ وهو عيني التي أرى بها وهو في قلبه نور تجاهي كما أن في قلبي نور تجاهه"، وقام بعزف الأغنية وإهدائها له.

تفاصيل حلقة عمرو سليم في “واحد من الناس”



وعلى جانب آخر تحدث عمرو سليم خلال الحلقة عن أجمل اللحظات مع ابن عمه الفنان الراحل هشام سليم، وعن وعمله بشارع علي محمد علي وأيضًا تحدث عن خوضه تجربة التمثيل ولماذا لم تستمر كما تحدث عن أسرته وعلاقته بزوجته وأبناءه وأحفاده.