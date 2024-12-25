الرياضة

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن إصابة رضا سليم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صدمة في بشأن إصابة رضا سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي، إصابة المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة رضا سليم

وأشار طبيب الأهلي إلى أن اللاعب المغربي سيخضع لفحوصات طبيبة جديدة لتحديد طريقة العلاج.

وكان رضا سليم قد غادر الماضية أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا بعد تعرضه للإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري غدًا الخميس في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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