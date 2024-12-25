نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن إصابة رضا سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي، إصابة المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة رضا سليم

وأشار طبيب الأهلي إلى أن اللاعب المغربي سيخضع لفحوصات طبيبة جديدة لتحديد طريقة العلاج.

وكان رضا سليم قد غادر مباراة الأهلي الماضية أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا بعد تعرضه للإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري غدًا الخميس في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

