موسيالا يتطلع لنتيجة جيدة في مفاوضات تجديد عقده مع بايرن

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أحمد جودة - القاهرة - يأمل جمال موسيالا، لاعب خط وسط بايرن ميونخ، في أن تسفر المفاوضات بشأن تمديد عقده مع البطل التاريخي للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عن نتيجة جيدة.

وقال موسيالا /21 عاما/ في مقابلة مع صحيفة (سود دويتشه تسايتونج) الألمانية "نأمل ذلك! المحادثات جارية، هذا كل ما يمكنني قوله".

وينتهي عقد موسيالا الحالي مع بايرن في صيف 2026، لكن ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة بالنادي البافاري قال بالفعل إنهم يرغبون في أن يصبح موسيالا وجه الفريق.

وصرح موسيالا "إنه لشرف كبير بالنسبة لي، بايرن هو أحد أعظم الأندية في العالم، يتعلق الأمر بالنسبة لي بالاستمتاع والعمل والتحسن والفوز بالمباريات والألقاب، ولكنني أيضا أرغب في عدم الضغط على نفسي".

وعندما سُئل عن اللحظة التي علقت في ذهنه خلال عام 2024، ذكر لاعب خط الوسط الشاب، الخروج من دور الثمانية أمام إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي استضافتها ألمانيا.

وأعرب النجم الألماني الدولي عن انزعاجه من عدم احتساب ركلة جزاء لمنتخب بلاده في المباراة، حينما اصطدمت تسديدته بيد مارك كوكوريلا، مدافع منتخب إسبانيا، داخل منطقة الجزاء في الوقت الإضافي.

أكد موسيالا "لم أستطع أن أخرج الأمر من رأسي لفترة من الوقت. لم أفهم قرار الحكم".

وأشار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، الذي أدار المباراة، لاستمرار اللعب، كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد، حيث كانت النتيجة تشير في ذلك الوقت للتعادل 1 / 1، قبل أن يحرز المنتخب الإسباني هدفه الثاني ويصعد لقبل النهائي في البطولة القارية على حساب منتخب ألمانيا.