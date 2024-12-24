انت الأن تتابع خبر إليسا تعايد جمهورها بمناسبة عيد الميلاد .. وهذا ما تمنته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة إلى جمهورها وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة عيد الميلاد.



وعلقت إليسا قائلة :"إلى أحبائي وجمهوري، أرسل لكم الحب والسلام والقوة في عيد الميلاد هذا، بغض النظر عن مدى صعوبة الأوقات، فإن قلوبنا تجد دائماً طريقة للتألق، عيد ميلاد سعيد من قلبي إلى قلوبكم، أتمنى أن يجلب لكم هذا الموسم السلام والأمل والفرح".

متابعو إليسا إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"الأحمر يليق بكِوالأعياد تليق بكِ والفرح يليق بكِ وبوطننا لبنان"،"كل سنة وإنتي بخير وصحة ونجاح يا حبّ العمر"، وغيرها.