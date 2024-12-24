نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يصدر القرار النهائي بشأن نقل مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك عن وصوله إلى اتفاق مع فريق بلاك بولز الموزمبيقي من أجل على خوض مواجهة العودة بالجولة الخامسة في مجموعات الكونفدرالية في القاهرة بدلا من إقامتها في موزمبيق.

وأكد نادي الزمالك على أنه حصل على موافقة الفريق الموزمبيقي بلاك بولز لعدم جاهزية ملعب الفريق في موزمبيق بسبب عدم استقرار الوضع الأمني هنا.

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي

الزمالك - بلاك بولز

واتفق الناديان على خوض المباراة الجولة الخامسة بالكونفدرالية يوم 12 يناير المقبل، على أن يتحمل الزمالك تكاليف إقامة واستضافة الفريق الموزمبيقي.

وتتبقي خطوة واحدة لإقامة المباراة بالقاهرة، حيث ينتظر الزمالك وبلاك بولز موافقة الكاف على إقامة المباراة في القاهرة، بعد قرار كاف بعدم إقامة المباراة في موزمبيق بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الأولى في القاهرة بهدفين نظيفين.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي، والتعادل مع إنيمبا النيجيري، والانتصار على المصري.

فيما جمع بلاك بولز 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة متساويا مع المصري، ويأتي إنييمبا النيجيري في نهاية المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويواجه الزمالك نادي المصري في الجولة الرابعة، فيما يحل بلاك بولز ضيفا على فريق إنيمبا النيجيري.