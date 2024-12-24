انت الأن تتابع خبر القائمة الكاملة لأجهزة آيفون التي ستحصل على تحديث IOS 19.. الأجهزة المدعومة والمميزات الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القائمة الكاملة لأجهزة آيفون التي ستحصل على تحديث IOS 19، حيث تعد الهواتف التي تدعم نظام iOS 19 الجديد حاليًا سوف تكون مؤهلة إلى الترقية في الإصدار الجديد القادم نظام iOS 19، وجميع مستخدمي هواتف الآيفون يتطلعون دائما من أجل معرفة ما هي الميزات الجديدة التي يتوقعونها في هذا التحديث، لذا اليوم من خلال هذا المقال سوف نوضح القائمة الكاملة لأجهزة آيفون التي ستحصل على تحديث وأبرز مميزات التحديث.

إليكم الآن القائمة الكاملة لأجهزة آيفون التي ستحصل على التحديث الجديد من نظام IOS 19، وجاءت القائمة كما يلي:

هاتف آيفون 16، وآيفون 16 بلس، وآيفون 16 برو، وآيفون 16 برو ماكس إصدار 2024.

هاتف آيفون 15، وآيفون 15 بلس، وآيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس إصدار 2023.

هاتف آيفون 14، وآيفون 14 بلس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس إصدار 2022.

كذلك أيضا هاتف آيفون 13، وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس إصدار 2021.

وهاتف آيفون 12، وآيفون 12 ميني، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس إصدار 2020.

وسوف يدعم التحديث الجديد أيضا هاتف آيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس إصدار 2019.

الأجهزة غير المؤهلة لتحديث iPadOS 19

وبعد أن قمنا بتوضيح القائمة الكاملة لأجهزة آيفون التي ستحصل على تحديث IOS 19، إليكم الآن الأجهزة غير المؤهلة لتحديث iPadOS 19: