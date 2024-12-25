صحيفة البيان: خليفة الحمادي تسبب في خسارة الأبيض

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - أرجعت صحيفة (البيان) الإماراتية خسارة منتخب الإمارات أمام الكويت 1-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في خليجي 26 إلى الأخطاء الدفاعية التي وقع بها لاعبو الأبيض.

وقالت الصحيفة الإماراتية في تقريرها عن المباراة: (جاءت خسارة الإمارات بسبب أخطاء فادحة من مدافع المنتخب، خليفة الحمادي، بعد أن كان الأبيض متقدماً بهدف سجله كايو كانيدو في الدقيقة السادسة).

وأضافت: (استغل محمد دحام خطأً فادحاً للحمادي وسجل التعادل في الدقيقة السابعة عشر، وهو الأمر نفسه الذي تكرر في الهدف الثاني الذي سجله البديل معاذ العنزي في الدقيقة السابعة والثمانين من خطأ آخر لنفس اللاعب).