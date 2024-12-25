روسيا لا تستبعد رفع دعوى بشأن تسليم كييف أموالا من عائدات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - العربية نت _ أشار الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن تحويل 1 مليار دولار إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب قد يصبح في المستقبل سببا للمقاضاة، معتبراً هذه المسألة سرقة لأموال روسيا.

وقال بيسكوف للصحافيين: “… هذه الأموال سرقت منا، وتم تجميد أصولنا المالية أيضاً بشكل غير قانوني أبداً”، مضيفاً: “هذا يتعارض مع جميع القواعد والأعراف”.

وأكد بيسكوف قائلاً: “مثل هذه الأعمال غير القانونية، بما في ذلك تحويل مبلغ المليار، قد تصبح بالطبع سبباً لمتابعتنا القضائية في المستقبل، وسنستغل بالطبع كل الفرص لاحقاً لحماية حقوقنا وممتلكاتنا”.

يذكر أن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أكد أن أوكرانيا حصلت على الدفعة الأولى من الأموال من الأصول الروسية المجمدة.

وقال شميغال تصريحات عبر في “تيلجرام“: “حصلت أوكرانيا على مليار دولار من الولايات المتحدة، من عائدات الأصول الروسية المجمدة. وهذه هي الدفعة الأولى من مبلغ الـ 20 مليار دولار، التي تم الإعلان عن تخصيصها من خلال استخدام الأصول الروسية في إطار مبادرة مجموعة السبع”.

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ولم يحدد رئيس الوزراء متى ستحصل كييف على أجزاء أخرى من المبلغ المحدد، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية.