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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طارق الحديدي رئيسا غير تنفيذيا لمجلس إدارة القابضة للصناعات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - رنا ممدوح _ أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتعيين المهندس طارق فهمي الحديدي، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأكد المهندس محمد شيمي، الحرص على تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء المؤسسي للشركات التابعة وضخ دماء جديدة في مجالس الإدارات في إطار تنفيذ استراتيجية التحديث والتطوير وتعظيم مساهمة الشركات في الاقتصاد الوطني، ومواكبة التوجهات الحديثة في الإدارة، وتحقيق أعلى معايير الشفافية ورفع كفاءة الأعمال، وتعظيم عوائد الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل وتحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح والنمو المستدام وتطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسيتها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.
كما أكد على أهمية تحقيق مستهدفات الشركة في تطوير وتحسين الأداء الصناعي والإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الشركة القابضة يتبعها عدد من الكيانات الصناعية الكبرى والهامة ولديها كافة مقومات النجاح والنمو.
يشار إلى أن المهندس طارق الحديدي، يتمتع بخبرات واسعة خاصة في قطاع البترول ومجال إدارة الشركات والمشروعات على مدار ما يقرب من 40 عاما، وسجل حافل من النجاحات حيث شغل العديد من المناصب سابقا من بينها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ووكيل وزارة البترول لشؤون الغاز، ورئيس شركتي الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول “ميدتاب” و”إمارات مصر” للمنتجات البترولية، فضلا عن عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات، وحاصل على بكالريوس الهندسة جامعة القاهرة.
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