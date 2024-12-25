اسرار صبغ الشعر بالطريقة الفرنسية الرائعة مثل الكوافير باقل تكاليف وتغطية الشيب للابد

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رياض - احمد صلاح - اسرار صبغ الشعر بالطريقة الفرنسية الرائعة ، صبغ الشعر من الأشياء الجمالية التي تقوم بها الكثير من النساء كثيراً ويتطلب منها هذا النوع من الأشياء أن تذهب إلى الكوافير أو صالون التجميل حتى يقوم أحد العاملين بع بصبغ الشعر بطريقة محترفة، ولكن أنت لن تكونين أقل منه مهارة واحترافية فبإمكانك أن تقومين بهذا العمل بنفسك دون أن تذهبين إلى أي مكان، كما أننا نعاني من ظروف صعبة تمنع الكثيرون أن يتجمعوا في مكان واحد لذا يكون من الأفضل إذا قومتي بعمل هذا في البيت.
اسرار صبغ الشعر بالطريقة الفرنسية الرائعة
- يوجد بعض من الخطوات التي يجب أن تتبيعها حتى تكونين قادرة تماماً على القيام بصبغ الشعر
بنفسك في البيت كما يلي:
- عليك أولاً أن تقومين باختيار لون الصبغة التي تناسبك وتناسب لون بشرتك وشعرك الطبيعي كما يمكن أن تقومين بعمل تجربة للون الشعر عن طريق خلط ملعقة من الصبغة وملعقة من معالج البيروكسيد وطبقيها على نهاية جذور الشعر ولفيها بوق الفويل وانتظري بضعة دقائق ثم يتم غسلها بالماء وتجفيفها.
- إذا كان الون هو الاختيار المناسب فاستمري وقومي في تحضير الصبغة وإحضار الأدوات والمعدات المطلوبة لكي يتم صبغ الشعر بطريقة جيدة مثل وجود منشفة قديمة وفرشاة وقفازات مطاطية ووعاء خلط الصبغة ومشط.
- قومي بتمشيط شعرك حتى تتخلصين من العقد الموجودة به ويتم تقسيمه إلى 4 أقسام، ثم عليك اتباع الإرشادات المدونة على عبوة الصبغة حتى تقدرين على إضافة المكونات مع بعضها.
- باستخدام فرشاة الصبغة قومي بصبغ خصلات الشعر واحدة تلو الأخرى حتى أن تنتهي تماماً واحرصي على أن تقومين بلفها بورق القصدير وانتظري لمدة 15 دقيقة وقومي بتفحصه إذا كانت الدرجة المطلوبة يتم غسله على الفور بالماء الفاتر والشامبو ومن ثم البلسم لأنه يجعل الشعر طري وناعم.