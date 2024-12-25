طريقة عمل ماسك الجيلاتين لإزالة التجاعيد والبقع السوداء في المنزل

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رياض - احمد صلاح - يعد ماسك الجيلاتين ، من أفضل أنواع المسكات التي تساعد علي تفتيح ونضارة البشرة، وهي تعمل علي تنظيف البشرة من الشوائب والأوساخ، ويعمل علي تضيق مسام بعد إزالة الأوساخ منها، يحد من تطور الرؤوس السوداء وتحولها إلي حب شباب، يقلل من ظهور الخطوط الرفيعة وعلامات تقدم السن، يعمل علي إزالة خلايا الجلد الميت مما يعطي مظهر أكثر حيوية وبشرة أنعم، يعمل كمقشر لاحتوائه علي حامض اللاكتيك، كما أنه يعمل علي ترطيب البشرة ويسهم في تماثلها للشفاء، يعمل كمطهر طبيعي يمنع حدوث الالتهابات للبشرة وتهيجها، يسهم في إزالة القليل من شعر الوجه الغير مرغوب فيه

مكونات عمل ماسك الجيلاتين

سوف نتعرف علي مكونات عمل ماسك الجيلاتين في المنزل لتفتيح ونضارة البشرة وهي كما يلي:-

5 ملاعق من الجيلاتين من العطار.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير ماسك الجيلاتين في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع فيه الجلاتين ثم نضيف عليه الماء الدافئ، نقوم بخلط المكونات معاً لتتجانس جيداً.

نضع المزيج في الميكروويف لمدة 10 ثواني فقط، ثم نقوم بوضع المزيج علي الوجه بأكمله، وأحرصي علي تناسق سماكته علي الوجه.

أتركه لمدة 30 دقيقة علي وجهك حتي يجف ويتماسك علي الوجه، ثم بعد ذلك قومي بنزع الماسك برفق من علي الوجه.

قومي بعد ذلك بغسل وجهك بالماء لإزالة ما تبقي من الماسك علي الوجه.

فوائد ماسك الجيلاتين للبشرة

سوف نتعرف علي بعض فوائد ماسك الجيلاتين الرائع في تنظيف ونضارة البشرة وهي كما يلي:-

يعمل علي تفتيح ونضارة البشرة.

يزيل الأوساخ والجلد الميت من البشرة.

يمنع ظهور الهالات السودة حول العين.

يعتبر مقشراً طبيعياً للبشرة الجافة.

يزيل الرؤوس السوداء والبيضاء في البشرة.

يمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

يعمل علي تضيق مسام البشرة الواسعة.

طريقة عمل ماسك الجيلاتين والحليب

سوف نتعرف علي طريقة تحضير هذا الماسك الرائع في المنزل بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق صغير، ونضع به معلقة من الجلاتين ومعلقة من عسل النحل ومعلقة من الحليب، ونمزجهم جيداُ مع بعض.

ثم نقوم بإضافة معلقة من الماء الدافئ ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات جيداً.

نقوم بفرد الماسك علي بشرة نظيفة ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً.

ثم بعد ذلك نقوم بإزالة الماسك من علي الوجه ونغسل الوجه بالماء الفاتر.

طريقة عمل ماسك الجيلاتين والقهوة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع ملعقة من الجيلاتين، وملعقة من القهوة، وملعقة من العسل ونقوم بمزجهم مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بوضع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ساعة، ثم نغسله بالماء البارد، نكرر وضع الماسك يوميًا حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك الجيلاتين والعسل لتفتيح البشرة

سوف نتعرف على طريقة عمل الماسك السحري لتفتيح البشرة وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع ملعقة من الجيلاتين، وملعقة من العسل، وملعقة من الزبادي ونخلطهم جيدًا مع بعض.

ثم نقوم بوضع الماسك على الوجه وننوزعه بالتساوي حتى يتشرب الوجه جيدًا، نتركه على الوجه لمدة 25 دقيقة حتى يجف.

ثم نقوم بفرك الوجه باليد، ونغسله بالماء البارد، نكرر وضع الماسك يوميًا حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك الجيلاتين والليمون لتقشير البشرة

سوف نقدم لكم خطوات تحضير ماسك الجيلاتين والليمون لتقشير الوجه وهي كما يلي:-