"HBO تمدد أسطورة Dune: Prophecy لموسم جديد يبحر في أعماق التاريخ الملحمي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت شبكة HBO رسميًا تجديد مسلسل Dune: Prophecy لموسم ثانٍ، لتواصل استكشاف العالم الملحمي لسلسلة Dune التي أسرت قلوب الجماهير على مدى عقود.

يأتي هذا القرار بعد انتهاء عرض الموسم الأول في 22 ديسمبر الجاري، الذي حقق إشادة واسعة بفضل حبكته المثيرة وأبعاده الفلسفية العميقة.

المسلسل يعتبر بمثابة "بداية البداية"، حيث تدور أحداثه قبل أكثر من 10 آلاف عام من وقائع سلسلة أفلام Dune التي أبدعها المخرج العالمي دينيس فيلنوف. يكشف العمل عن جذور جماعة Bene Gesserit، تلك المنظمة الغامضة التي تتحكم بخيوط السياسة والمصير في عالم Arrakis من خلف الكواليس.

قصة الموسم الأول: الجذور التي تنبض بالتاريخ

يركز Dune: Prophecy على رحلتي فاليا هاركونين، التي تؤديها ببراعة الممثلة الحائزة على الجوائز إميلي واتسون، وتولا هاركونين، التي تلعب دورها أوليفيا ويليامز. تعود القصة إلى اللحظات الأولى لتأسيس عشيرة Bene Gesserit، حيث تتبع القرارات المصيرية لزعيمتي القبيلة أثناء وضع أسس جماعتهما السرية بطرق يكتنفها الخطر والخيانة.

تتردد أصداء تلك القرارات عبر الأجيال، ما يمهد الطريق لصراع القوى الذي يميز عالم Dune. ويقدم المسلسل بُعدًا جديدًا للشخصيات المحورية، كاشفًا عن الجوانب الإنسانية والسياسية التي لم تُرَ من قبل في أعمال Dune السابقة.

إرث الروايات: من صفحات الكتب إلى الشاشة

المسلسل مستوحى من رواية Sisterhood of Dune، أولى روايات ثلاثية تمهيدية لسلسلة Dune، كتبها بريان هربرت، ابن مؤلف السلسلة الأصلية فرانك هربرت، بالتعاون مع كيفن جيه أندرسون.

صدر الكتاب في عام 2012، تبعته روايتا Mentats of Dune في عام 2014 وNavigators of Dune في عام 2016.

الروايات الثلاث تلقي الضوء على المراحل المبكرة من التاريخ الغني لكوكب Arrakis ومجموعة الجماعات المختلفة التي تتصارع على السيطرة، بما في ذلك Mentats وNavigators، لكن Sisterhood of Dune تميزت بالتركيز على جماعة Bene Gesserit، مما جعلها الخيار الأمثل لتحويلها إلى مسلسل درامي.

ماذا يحمل الموسم الثاني؟

مع الإعلان عن الموسم الثاني، تتوقع الجماهير استكشاف المزيد من الأسرار التي أحاطت بجماعة Bene Gesserit، وتعميق الروابط بين الماضي والحاضر في عالم Dune. يُنتظر أن يسلط الضوء على التطورات السياسية والاجتماعية التي أدت إلى بروز تلك الجماعة كواحدة من أكثر القوى تأثيرًا في الكثبان الرملية.

Dune: Prophecy لا يكتفي بتقديم قصة خيالية؛ بل يقدم رحلة فلسفية تبحث في أسئلة الوجود، والقدر، والتحكم في المصير، ما يجعله تجربة مختلفة تمامًا عن أي عمل خيال علمي آخر.

إرث خالد ومستقبل مشرق

بينما يستعد فريق الإنتاج للعودة للعمل على الموسم الجديد، تؤكد HBO مرة أخرى التزامها بتقديم محتوى يتسم بالعمق والتأثيرDune: Prophecy ليس مجرد عمل تمهيدي، بل هو حجر زاوية جديد في بناء عالم Dune، ليظل الجمهور مترقبًا ومستعدًا لاكتشاف المزيد من خبايا الرمال الأسطورية