26 شهيدا فى غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم 15 منهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - استشهد 26 شخصا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 15 منهم وسط القطاع وجنوبه، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أكد مدير مكتب صحة غزة، اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.361 شهيدا و107.308 مصابين، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ446، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا فى الممتلكات والبنية التحتية، فى سلسلة غارات جوية وقصف مدفعى متواصل على مناطق متفرقة.

وفجر الأربعاء، ارتقى 8 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلى استهدف منزلًا فى جباليا النزلة شمالى قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى النار بكثافة فجرا على بوابة مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وللمرة الثانية، أعلن مستشفى العودة أن الاحتلال الإسرائيلى فجر روبوت بجوار المستشفى، واثار حالة من الرعب بين المرضى والجرحى.

واستشهدت امرأة فلسطينية حامل، فيما أنقذ جنينها بعد قصف شقة سكنية محيط مدرسة يافا فى مدينة غزة.

كما استشهد 3 نازحين فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بقصف استهدف منزلًا فى بيت حانون شمالى قطاع غزة.