سوريا.. إعلان حظر التجول من الساعة 6 مساء حتى 8 صباحا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - أعلنت قيادة شرطة حمص السورية فرض حظر التجول في المدينة من الساعة الـ6 مساءً حتى الـ8 صباحاً بالتوقيت المحلي.

كما اعلن مجلس مدينة جبلة فرض حظر تجول في مدينة جبلة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحا.

وقالت إدارة العمليات العسكرية: حيدنا مجموعة خارجة عن القانون بمحيط القرادحة في اللاذقية.

وذكرت العمليات المشتركة: مسلحون يطلقون النار عشوائيا بـ"شوارع الحضارة" في حمص

وكانت مصادر أشارت الي مقتل 6 من قوات وزارة الداخلية السورية باشتباكات مع مسلحين في طرطوس.