انت الأن تتابع خبر البيانات الاصطناعية: ثورة في الذكاء الاصطناعي وتعزيز الخصوصية والأمن السيبراني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد بلال أسعد، مستشار الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، أن البيانات الاصطناعية أصبحت محورًا أساسيًا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لما تقدمه من مزايا استثنائية تشمل المرونة في إنتاج البيانات، خفض التكاليف، وتسريع العمليات.

البيانات الاصطناعية